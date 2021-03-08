Майнинг

P2P обменники

p2p-обменник — это тип онлайн-сервиса, который позволяет пользователям торговать криптовалютами или другими цифровыми активами без необходимости в централизованной бирже. Вместо этого сделки заключаются непосредственно между пользователями по принципу «равный-равному». P2p-обменники имеют ряд преимуществ перед традиционными биржами, включая более высокую безопасность, более низкие комиссии и большую конфиденциальность. Однако они также могут быть менее удобными для пользователей и не предлагать тот же набор функций и монет, что и традиционные биржи.