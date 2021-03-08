tezos Новости
2-я самая успешная команда Формулы-1, McLaren, выбирает Tezos для создания на ней платформы NFT
Mining Universe
memecoin Новости
Малоизвестный Memecoin становится все более популярным – GRLC
Mining Universe
“Ethereum on Polkadot” интегрируется с Unifty, позволяя пользователям чеканить NFT Новости
“Ethereum on Polkadot” интегрируется с Unifty, позволяя пользователям чеканить NFT
Mining Universe
Сальвадорские предприниматели против принятия bitcoin Новости
Сальвадорские предприниматели против принятия bitcoin
Mining Universe
Bitcoin появляется в приложении Maiar от Elrond Network Новости
Bitcoin появляется в приложении Maiar от Elrond Network
Mining Universe
NBMiner 37.6 Майнеры
NBMiner v37.6 – Майнер поддержка AMD Vega
Mining Universe
XMRig v6.12.2: Исправлен ассемблерный код Zen3 Майнеры
XMRig v6.12.2: Улучшена совместимость MSR
Mining Universe
T-Rex Miner 0.20.4 – GPU Майнер Криптовалют Майнеры
T-Rex Miner 0.20.4 – GPU Майнер Криптовалют
Mining Universe
T-Rex Miner 0.20.3 Майнеры
T-Rex Miner 0.20.3 – GPU Майнер (Скачать и Настроить)
Mining Universe
Nanominer 3.3.5 Майнеры
Nanominer 3.3.5 – Универсальный майнер GPU и CPU
Mining Universe
TeamRedMiner 0.8.3 Майнеры
TeamRedMiner 0.8.3 – Оптимизированный AMD майнер
Mining Universe
Bminer 16.4.6 Майнеры
Bminer v16.4.6 – Быстрый майнер Equihash / Ethash / Cuckaroo29z
Mining Universe
PhoenixMiner 5.6d – Быстрый майнер Ethash / Ethereum AMD / NVIDIA Майнеры
PhoenixMiner 5.6d – Быстрый майнер Ethash / Ethereum AMD / NVIDIA
Mining Universe
lolMiner v1.28a: Значительно улучшена функция DAG Майнеры
lolMiner v1.28a: Значительно улучшена функция DAG
Mining Universe
XMRig v6.12.2: Исправлен ассемблерный код Zen3 Майнеры
XMRig v6.12.1: Исправлен ассемблерный код Zen3
Mining Universe
XMRig v6.12.0: Добавлена ​​поддержка Uplexa Майнеры
XMRig v6.12.0: Добавлена ​​поддержка Uplexa
Mining Universe
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P2P обменники

p2p-обменник — это тип онлайн-сервиса, который позволяет пользователям торговать криптовалютами или другими цифровыми активами без необходимости в централизованной бирже. Вместо этого сделки заключаются непосредственно между пользователями по принципу «равный-равному». P2p-обменники имеют ряд преимуществ перед традиционными биржами, включая более высокую безопасность, более низкие комиссии и большую конфиденциальность. Однако они также могут быть менее удобными для пользователей и не предлагать тот же набор функций и монет, что и традиционные биржи.

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