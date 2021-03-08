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Майнинг
P2P обменники
p2p-обменник — это тип онлайн-сервиса, который позволяет пользователям торговать криптовалютами или другими цифровыми активами без необходимости в централизованной бирже. Вместо этого сделки заключаются непосредственно между пользователями по принципу «равный-равному». P2p-обменники имеют ряд преимуществ перед традиционными биржами, включая более высокую безопасность, более низкие комиссии и большую конфиденциальность. Однако они также могут быть менее удобными для пользователей и не предлагать тот же набор функций и монет, что и традиционные биржи.
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Обзор и рейтинг холодных кошельков для криптовалюты – преимущества и недостатки, какой лучше выбрать.